Düzce Valisi Selçuk Aslan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, şahit ailelerini ziyaret ederek "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" dedi.

Vali Selçuk Aslan, şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Aslan, 1994 yılında Bingöl'ün Genç İlçesi'nde Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Murat Demir'in ailesini ve 1992 yılında Bingöl'ün Genç İlçesi'nde Şehit olan Jandarma Er Şenol Gül'ün ailesini ziyaret etti.

Aslan, "Her daim şehit ailelerimizin yanındayız. Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE