Vali Aslan şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, şahit ailelerini ziyaret ederek "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, şahit ailelerini ziyaret ederek "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" dedi.

Son yayınlanan valiler kararnamesiyle Düzce'ye atanan Vali Selçuk Aslan, şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Aslan, 1997 yılında Mardin'de Şehit olan Jandarma Er Mustafa Kuru ile aynı yıl Hakkari ili Çukurca ilçesinde Şehit düşen Metin Kucur'un baba ocağını ziyaret etti. Şehit anne ve babasıyla sohbet eden Selçuk Aslan,

"Her daim şehit ailelerimizin yanındayız. Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE