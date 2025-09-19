Vali Aslan, 'Milletimiz hürriyet ve istiklalini canı pahasına korumuştur'

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Şehitlik ve gazilik bilincini diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşal Rütbesinin verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da yayımladığı mesajında "Mukaddes vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyarak gazilik mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi tevcih ettiği bu anlamlı gün, gazilerimizin onur ve şan günüdür. Kadirşinas milletimiz, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Kore'den Kıbrıs'a, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a uzanan şanlı tarihinde, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' inancıyla vatanına sahip çıkmış; hürriyet ve istiklalini canı pahasına korumuştur. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimiz, bu büyük yürüyüşün yaşayan abideleri; istiklalimizin, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatıdır. Devletimiz ve milletimiz, gazilerimize ve aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine daima sahip çıkmayı asli vazife bilmektedir. Valiliğimiz; sağlık, sosyal destek ve hayatın her alanında erişilebilir hizmetlerle gazilerimizin yanında olmaya; onların onurlu mücadelesini gelecek nesillere aktarmaya kararlıdır. Evlatlarımıza, ecdadımızın kahramanlıklarını ve bu toprakları vatan kılan değerleri en doğru biçimde anlatmak; şehitlik ve gazilik bilincini diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE