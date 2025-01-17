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Vali Aslan, Kas Hastası Öğrenci Ahmet Arif'in Karnesini Evinde Takdim Etti

Vali Aslan, Kas Hastası Öğrenci Ahmet Arif'in Karnesini Evinde Takdim Etti
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Düzce'de kas hastası ortaokul öğrencisi Ahmet Arif Aman, sağlık sorunları nedeniyle karnesini okula alamadı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ahmet Arif'i evinde ziyaret ederek karnesini takdim etti ve azmi nedeniyle tebrik etti.

Düzce'de kas hastası ortaokul öğrencisi Ahmet Arif Aman'ın karnesi, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından evinde takdim edildi.

Düzce'nin Kasım Aktaş Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Ahmet Arif Aman, sağlık sorunları nedeniyle karnesini almak için okula gidemedi. Bunun üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ahmet Arif'i evinde ziyaret ederek yarıyıl karnesini kendisine teslim etti.

Vali Aslan, Ahmet Arif'i azmi ve başarısından dolayı tebrik ederek hediye verdi. Ziyaret sırasında Vali Aslan, "Çok başarılı bir öğrencisin. Çalışkanlığının farkındayız. Aslan parçam, inşallah yıl sonunda karneni okulda takdim ederiz. Seni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Arif ve ailesi, Vali Aslan'a teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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