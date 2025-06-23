Vali Aksoy, Yeni Evlenen Çiftin Nikah Şahidliği Yaptı

Vali Aksoy, Yeni Evlenen Çiftin Nikah Şahidliği Yaptı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Kübra Yangın'ın nikah şahitliğini yaptı. Düğün merasimi Eskişehir'de gerçekleşti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni evlenen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Kübra Yangın çiftin nikah şahitliği yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile Kübra Yangın, dünya evine girdi. Yeni evlenen çiftin düğününe Vali Hüseyin Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan katılım sağladı. Düğün merasiminde çiftin nikah şahitliğini Vali Aksoy yaptı. Vali Aksoy, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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