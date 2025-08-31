Vali Aksoy, yeni adli yılda yargı sisteminin önemine dikkat çekti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, adaletin toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Vali Aksoy mesajında, adalet teşkilatının en temel görevinin adalete olan güveni sağlamak ve topluma kusursuz adalet hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Adaletin, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Vali Aksoy, adliye kapısının adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı olduğunu ve bu kapıdan herkesin hak ettiğini alarak ayrılması gerektiğini belirtti. Hukuk devletinin var olmasında ve yaşatılmasında en büyük rolü üstlenen yargı sisteminin, kararların kim olduğuna bakılmaksızın sadece adaletin tecellisi için çalışma gibi kutsal bir misyonu üstlendiğini dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, adaletin tesisi için özveriyle görev yapan başta hakim, savcı ve avukatlar olmak üzere tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarını ise rahmetle yad ederek yeni adli yılın ülkeye, millete ve yargı mensuplarına hayırlı olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR