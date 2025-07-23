Vali Aksoy, orman yaralılarını ziyaret etti

Vali Aksoy, orman yaralılarını ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınında dumandan etkilenen ve tedavi gören orman işçilerini ziyaret tti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınında dumandan etkilenen ve tedavi gören orman işçilerini ziyaret tti.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu. Acı haberin ardından Vali Hüseyin Aksoy, protokol mensupları ile Seyitgazi İlçesi'ne geldi. Fethiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınında dumandan etkilenen ve Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nde tedavi gören orman işçilerini ziyaret eden Vali Aksoy, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Aksoy'a AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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