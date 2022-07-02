Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi - Haberler

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Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Sebahat- Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ile birlikte Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda protokolü imzalanan ve yapımı hızla tamamlanan 'Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy tarafından bağışçı Sebahat Ergin'e duyarlılığı ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Bilindiği üzere turizm kentlerimizden olan Kuşadası'nda özellikle yaz aylarında misafir sayılarımız artıyor. Bu sebeple ilçemizdeki tüm sağlık tesislerimizi bakanlığımızın vizyonu ile birleştirdik. Tesislerimizde kalite ve konfora çok önem veriyoruz. Bu istasyonun yapımında destek olan bağışçımız Sebahat Ergin ve ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Mustafa Ergin Kuşadası Aydın Yerel Haberler

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