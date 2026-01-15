Vali Aksoy, 'Diyanet Aile ve Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapımında ve İl Müftülüğü hizmetlerine sunulmasında büyük emeği olduğu 'Diyanet Aile ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek inceledi.

Vali Hüseyin Aksoy, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Aksoy; onların eğitim, sosyal ve kültürel alanlardaki hedef ve beklentilerini dinledi. Aksoy, aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlaması açısından merkezin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR