Vali Aksoy'dan şehit için taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şırnak'ta bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucunda şehit olan polis memuru Zeki Bacak için taziye mesajı yayımladı.

Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Zeki Bacak, 20 Nisan 2025 tarihinde bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucunda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bacak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit için taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un taziye mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR