Vali Aksoy: 'Cengiz Topel'i vefatının 61'nci yılında rahmetle anıyorum'

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bir mesaj yayımlayarak, "Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i vefatının 61'nci yılında rahmetle anıyorum" dedi.

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk savaş kaybı olan Topel her sene ölüm yıl dönümünde anılırken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir mesaj paylaştı. Vali Aksoy'un mesajında, "Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i vefatının 61'nci yılında rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
