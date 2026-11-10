Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vali Akmeşe: "Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Akmeşe: 'Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’i koruma ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğuna dikkat çekti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'i koruma ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğuna dikkat çekti.

Vali Nedim Akmeşe, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün azmi, vizyonu ve kararlı liderliğiyle yürütülen Milli Mücadele'nin, milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurgularken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak bir ideal etrafında birleşen milletin eseri olduğunu ifade etti.

Akmeşe, mesajında, "Milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu ve "en büyük eserim" diyerek gençliğe emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda bugün de emin adımlarla ilerlemektedir.Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor; kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 13

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi15

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş21

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Zonguldak'ta kız arkadaşına takip isteği attığı iddiasıyla Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis! Adliyede arbede çıktı

Takip isteği yüzünden öldürmüştü! Karar sonrası adliye karıştı
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor26

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

Volkan Konak'ın eşinden yürek sızlatan paylaşım: Elini...
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar