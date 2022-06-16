Vali Akkoyun, selde eşini kaybeden kocaya taziye ziyaretinde bulundu - Haberler

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Vali Akkoyun, selde eşini kaybeden kocaya taziye ziyaretinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akkoyun, selde eşini kaybeden kocaya taziye ziyaretinde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, selde 5 çocuk annesi eşini kaybeden baba Fatih Canıvar'ı Erankavak köyündeki evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, selde 5 çocuk annesi eşini kaybeden baba Fatih Canıvar'ı Erankavak köyündeki evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

Vali Akkoyun'un yaptığı taziye ziyaretine İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Akbay Mustafa Çetinkaya'da eşlik etti. Aileye başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Akkoyun, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenin yapılacağını söyleyerek, valilik olarak her daim yanlarında olacaklarını ifade etti.

Olay, 12 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde merkeze bağlı Erenkavak köyünde yaşandı. Şehrivani Canıvar (35), kocası Fatih Canıvar ile birlikte hayvanlarını otlatmak için köyün Kızılin mevkisine gitti. Karı-koca dere kenarında hayvanlarını otlatırken Şehrivani Canıvar, aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu. Şehrivani Canıvar'ın selde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye hemen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışma sonucunda selde kaybolan Şehrivani Canıvar'ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşılmıştı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çetinkaya Jandarma Karaman Fatih Yerel Haberler

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