Mardin Valisi Şehit Yakınları ve Gazileri Ziyaret Etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı münasebetiyle ildeki şehit yakınları, gaziler ve ailelerini unutmadı.

İlk ziyaretini 13 Mart Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Ahmet Elaldı'nın ailesine yaptı. Şehit Elaldı'nın ailesi ve yakınlarının Ramazan Bayramını tebrik eden Vali Akkoyun daha sonra Nur Mahallesinde bulunan 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı evinde ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında Şehit yakınları, gazi ve ailelerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden Vali Akkoyun; "Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Rabbim makamlarını ali eylesin. Bizler her zaman şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve ailelerinin hizmetindeyiz, emrindeyiz" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretlerde Vali Akkoyun'a; 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcıları Muhammed Taha Canpolat ve Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ve İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen eşlik etti. - MARDİN