Vali Akbıyık yeni yılı hasta, yaşlı ve görev yapanları ziyaretler ile girdi

Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastane ziyaretinde hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Akbıyık, yeni yılın sağlık, şifa, umut ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Akbıyık, ziyaret programı kapsamında Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada kalan kıymetli büyüklerle bir araya gelen Vali Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen bocce oyun etkinliğine katıldı.

Huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlayan ve kendileriyle yakından ilgilenen Vali Akbıyık, devletin her zaman büyüklerin yanında olduğunu vurgulayarak, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Vali Akbıyık, yeni yıl nedeniyle görev yapan kamu kurum çalışanlarını da ziyaret etti. - MUĞLA