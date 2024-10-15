Üye Girişi
Haberler

Vali Akbıyık, Teknofest'te Başarı Elde Eden Gençlerle Buluştu

Vali Akbıyık, Teknofest'te Başarı Elde Eden Gençlerle Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Teknofest'te derece elde eden gençlerle bir araya gelerek başarılarını kutladı. Öğrencilerin eğitim durumları ve gelecekteki hedefleri hakkında sohbet etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Teknofest'te derece elde eden Muğlalı gençlerle bir araya gelerek şampiyonluk coşkularına ortak oldu.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonunda gençlerle bir araya gelen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ödül alan gençlerle tek tek ilgilenerek eğitim durumları ve gelecek hedefleri konusunda sohbet ederek elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Bilimsel çalışmalardaki artışın bu alandaki yarışmalara katılımı ve elde edilen başarıları da artırdığına vurgu yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Öğrencilerimizi ve başarılarında pay sahibi olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Uyguladığımız vizyoner projelerle ve yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimiz daha nice başarılar elde edecek ve Muğla'mız eğitimdeki başarısını her sene daha üst seviyeye taşıyacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İdris Akbıyık Teknofest Güncel Eğitim Yerel Muğla

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl? Melih Ünlüer kimdir? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer kaç yaşında ve nereli? İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler? Victoria's Secret Fashion Show'da Irina Shayk var mı? Victoria's Secret Fashion Show'da Kendall Jenner var mı? Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali girişi ücretli mi? Victoria's Secret Fashion Show'da Bella Hadid var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.