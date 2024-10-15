Vali Akbıyık, Teknofest'te Başarı Elde Eden Gençlerle Buluştu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Teknofest'te derece elde eden Muğlalı gençlerle bir araya gelerek şampiyonluk coşkularına ortak oldu.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonunda gençlerle bir araya gelen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ödül alan gençlerle tek tek ilgilenerek eğitim durumları ve gelecek hedefleri konusunda sohbet ederek elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Bilimsel çalışmalardaki artışın bu alandaki yarışmalara katılımı ve elde edilen başarıları da artırdığına vurgu yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Öğrencilerimizi ve başarılarında pay sahibi olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Uyguladığımız vizyoner projelerle ve yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimiz daha nice başarılar elde edecek ve Muğla'mız eğitimdeki başarısını her sene daha üst seviyeye taşıyacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA