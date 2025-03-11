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Vali Akbıyık'tan İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı

Vali Akbıyık'tan İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk milletinin bağımsızlık aşkını, vatan ve bayrak sevgisini en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşının Türk milletinin en zor zamanlarında gösterdiği cesaretin,...

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk milletinin bağımsızlık aşkını, vatan ve bayrak sevgisini en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşının Türk milletinin en zor zamanlarında gösterdiği cesaretin, inancın ve kararlılığın sembolü olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşımız; aziz milletimizin yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği fedakarlığının, azim ve kararlığının, kelimelere dökülerek, bağımsızlık mücadelemizin nasıl kazanıldığının ilmek ilmek anlatıldığı muazzam bir eserdir. Yüreğiyle yazdığı İstiklal Marşı'mızla aziz milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, daha nice eserleri ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Yeni nesillere aktarmak, bağımsızlığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi her daim korumaktadır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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