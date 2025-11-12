Haberler

Vali Akbıyık, Şehit Astsubay Kuran'ın ailesine taziyede bulundu

Güncelleme:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Milaslı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın baba ocağına, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Garnizon Komutanı Albay Osman Nacar ile birlikte şehidin babası Osman Kuran, annesi Huri Kuran ve ablası Kamuran Demir'e başsağlığı dileklerini iletti. - MUĞLA

