Haberler

Vali Akbıyık, Engelli Aileyi Ziyaret Etti

Vali Akbıyık, Engelli Aileyi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, bedensel engelli Fatma Burnak ve annesini evlerinde ziyaret ederek devletin desteklerinin sürdüğünü vurguladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile birlikte Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Fatma Burnak ve annesi Behiye Burnak'ı evlerinde ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Akbıyık, Burnak ailesiyle sohbet ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ailenin günlük yaşamı ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

Doğuştan elleri olmayan 59 yaşındaki Fatma Burnak, tüm zorluklara rağmen gösterdiği azimle takdir topluyor. Koluna bağladığı ip yardımıyla ayaklarını kullanarak el işi yapmayı öğrenen Fatma, bu sayede kendi geçimini sağlamayı başarıyor.

Yaklaşık 30 yıldır kızına tek başına bakan 88 yaşındaki anne Behiye Burnak ise Fatma'nın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Behiye Burnak, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Valimizin ve Kaymakamımızın ziyareti bizim için büyük moral oldu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlunun videosuyla şantaj

AK Partili il başkanına şok! Oğlunun o anlarını izletip para istediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.