Vali Akbıyık, Engelli Aileyi Ziyaret Etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile birlikte Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Fatma Burnak ve annesi Behiye Burnak'ı evlerinde ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Akbıyık, Burnak ailesiyle sohbet ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ailenin günlük yaşamı ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

Doğuştan elleri olmayan 59 yaşındaki Fatma Burnak, tüm zorluklara rağmen gösterdiği azimle takdir topluyor. Koluna bağladığı ip yardımıyla ayaklarını kullanarak el işi yapmayı öğrenen Fatma, bu sayede kendi geçimini sağlamayı başarıyor.

Yaklaşık 30 yıldır kızına tek başına bakan 88 yaşındaki anne Behiye Burnak ise Fatma'nın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Behiye Burnak, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Valimizin ve Kaymakamımızın ziyareti bizim için büyük moral oldu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA