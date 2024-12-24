Vali Ahmet Karakaya, Mehmetçik ile Öğle Yemeğinde Buluştu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, vatani görevini yapan Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelerek bir askerin ailesi ile görüntülü görüşme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, rütbeli personel ve askerlerle öğle yemeğinde buluştu.

Sohbet ettiği bir Mehmetçiğin ailesiyle telefonla görüntülü konuşma gerçekleştiren Vali Karakaya, askerin ailesine selamlarını iletti.

Çocukların soğuk havaya rağmen sıcak bir ortamda askerlik yaptığı belirten Vali Karakaya, devletin tüm imkanlarını askerler için seferber ettiklerini kaydetti. - BİTLİS