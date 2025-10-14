Vakıflar Bölge Müdürü, Sosyal Destek Faaliyetlerini Açıkladı

Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, bölge genelinde yürütülen sosyal destek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Çınar, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde toplam 2 bin 802 aileye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımı yapıldığını belirtti. Çınar, "Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek, vakıf kurucularımızın emanetini yaşatmaya devam ediyoruz. Allah vakıf kurucusu atalarımızdan razı olsun" dedi. "Vakfet, yaşat ve yaşa" sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Çınar, vakıf geleneğinin yardımlaşma ve paylaşma ruhunu geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade etti. - KÜTAHYA