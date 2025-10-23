Haberler

Vakıfbank İlkokulu'ndan Gazze İçin Yardım Etkinliği

Vakıfbank İlkokulu'ndan Gazze İçin Yardım Etkinliği
Güncelleme:
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Vakıfbank İlkokulu tarafından Gazze'ye destek amaçlı yardım etkinliği düzenlendi. Öğrenciler ve veliler, evlerde hazırladıkları yiyecekleri satarak elde ettikleri geliri Gazze'ye ulaştıracak.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Vakıfbank İlkokulu tarafından Gazze için yardım etkinliği düzenlendi.

Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımlara dünyanın dört bir yanından yardımlar ve destekler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen ÇEDES projesi kapsamında Ahlat ilçesindeki Vakıfbank İlkokulu tarafından Gazze için yardım etkinliği düzenlendi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu bahçesinde Gazze'yi anlatmak, farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen, veliler ve öğrenciler tarafından yapılan hayır etkinliği büyük ilgi gördü.

Öğrenciler ve anneleri Gazze'deki kardeşlerine destek amacıyla evlerde hazırladıkları yiyecekleri okul bahçesinde açılan masalara getirerek satışa sundu. Vakıfbank İlkokulu Müdürü Metin Ataş, düzenlenen etkinliğe öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin verdiği desteğin memnuniyet verici olduğunu belirterek elde edilen gelirin Gazze'ye ulaştırılacağını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
