Vahap Seçer, Msk Kadın Basketbol Takımının Galibiyet Sevincine Ortak Oldu

MERSİN (ANKA) -

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı ile HDI Sigorta Yalova VIP play-off yarı final müsabakasını tribünden izledi. Maçın ilk üç çeyreğini de geride kapatan MSK Kadın Basketbol Takımı, son çeyrekte ortaya koyduğu mücadele ile HDI Sigorta Yalova VIP Takımı'nı 71-64 skorla yendi.

Müsabakayı, Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri de izledi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-26, ikinci çeyreğini 31-44, üçüncü çeyreğini de 48-53 geride kapatan MSK Kadın Basketbol Takımı, son çeyrekte harika bir oyun ortaya koyarak müsabakayı 71-64 galibiyetle noktaladı.

BAŞKAN SEÇER, OYUNCULARI TEBRİK ETTİ

Galibiyeti tribünde alkışlarla karşılayan Başkan Seçer, sahaya inerek sporcularla birlikte galibiyet sevincini yaşadı. Başkan Seçer, tüm sporcuları tebrik ederek, harika bir oyun ortaya koyan sporcularla fotoğraf çektirdi.