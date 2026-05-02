Haberler

Vaazdan etkilendi, kumbarasındaki paraları camiye bağışladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi'nde gittiği camide imamın vaazından etkilenen 12 yaşındaki Yusuf Kurt, kumbarasındaki tüm parasını, köylerinde yapımına başlanan caminin inşaatına bağışladı.

Petekkaya Mahallesi'ndeki köy camisi 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenerek ağır hasar almıştı. Alınan kararla camii geçen hafta yıkılırken, yeni caminin yapımına da başlandı. Petekkaya Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Yusuf Kurt, namazda imamın vaazından etkilendi. Namaz çıkışı eve giden Kurt, kumbarasını alıp tekrar caminin yolunu tuttu. Kurt, 2 bin 26 lira 50 kuruşunu camii inşaatında kullanılmak üzere, camii imam hatibi Kahraman Ceylan'a teslim etti. Davranış karşısında duygulanan Kahraman Ceylan, "Yağışların ardından inşaat alanını gezinirken bana doğru gelerek kapüşonunun içine gizlediği kumbarayı çıkarıp cami inşaatı için ben de yardımda bulunmak istiyorum. Yusuf örnek bir davranış sergiledi. Bu davranış herkese örnek olmalı" dedi.

Yusuf Kurt da "Belki büyüklerim kadar çok yapamam ama ben de kumbaramda biriktirdiklerimi cami inşaatına bağışlıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

