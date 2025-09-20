V. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Gala Yemeği Düzce'de Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) işbirliğiyle düzenlenen V. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi'nin Gala Yemeği Akçakoca Saklıkoy Otel'de gerçekleştirildi.

Gala yemeğine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Üyesi Metin Şişman, Düzce Üniversitesi akademisyenleri ile kongre için kente çeşitli il ve ülkelerden gelen akademisyenler katıldı.

Galada konuşan Başkan Erdoğan Bıyık, düzenlenen kongrenin Düzce ve bölgenin turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini belirterek katılım sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti. Ardından plaket ve teşekkür belgelerinin takdimi yapıldı.

Başkan Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Üyesi Metin Şişman, V. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muammer Mesci, kongrenin yapılması için katkıda bulunan kurumlara plaket ve kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkür belgelerini takdim ettiler. - DÜZCE