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Uzungöl'de Otel Yangın Güvenliği İçin Acil Önlemler

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Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Uzungöl'deki otel işletmecilerine yangın güvenliği önlemlerini artırmaları için çağrıda bulundu. Yangın güvenliği eğitimleri ve bilgilendirme seminerleri düzenleneceği belirtildi.

Bolu'da kış turizm merkezi Kartalkaya'da 78 vatandaşın yaşamını yitirdiği otel yangınının bin benzerinin Uzungöl'de yaşanmaması için Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği tarafından bölgede hizmet veren tesislere çağrıda bulunuldu.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bolu'da meydana gelen üzücü otel yangını, hepimize yangın güvenliği konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Uzungöl'ün doğal güzelliklerini koruma ve turizmdeki başarısını sürdürebilme hedefi doğrultusunda, dernek olarak otel işletmecilerimizi yangın önlemleri konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bölge turizminin sürdürülebilirliği için misafirlerimizin güvenliği birincil önceliğimizdir. Her otel işletmecisinin, bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Derneğimiz, yangın önlemleri konusunda işletmecilere destek olmak amacıyla eğitimler ve bilgilendirme seminerleri düzenlemeye hazırdır. Birlikte çalışarak hem bölgemizi hem de misafirlerimizi daha güvenli hale getirebiliriz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yöredeki tesislerde alınması gereken önlemlerle ilgili olarak şu önerilerde bulunuldu:

" Yangın Güvenlik Sistemleri: Her tesisin acil durum alarm sistemi, yangın söndürme cihazları ve sprinkler sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Acil Durum Planları: Personel için yangın eğitimi düzenlenmeli ve otel içinde yangın tahliye planları görünür yerlere asılmalıdır.

Düzenli Denetimler: Elektrik tesisatları, ısıtma sistemleri ve mutfak ekipmanları düzenli olarak bakım ve denetimden geçirilmelidir.

Yangın Kaçış Yolları: Kaçış yollarının ve çıkış kapılarının her zaman açık ve erişilebilir olduğundan emin olunmalıdır.

Misafir Bilgilendirme: Otel misafirlerine acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmalıdır." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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