Uzundere'de Yüzen Ev Projesi Turizmi Canlandırıyor

Güncelleme:
Erzurum'un Uzundere ilçesinde hayata geçirilen yüzen ev projesi, Tortum Gölü kıyısında genç girişimciler Esra ve Derviş Tosun tarafından modern bir kafe ve organizasyon alanı olarak yeniden düzenlendi. Proje, 2026 turizm sezonuna hazırlık olarak bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde hayata geçirilen "yüzen ev" projesi, bölgenin yeni turizm cazibe merkezlerinden biri olmaya aday.

Uzun yıllardır Tortum Gölü kıyısında atıl durumda bulunan proje, genç girişimci Esra Tosun ve eşi Derviş Tosun tarafından yeniden hayata geçirildi. Tamamlanan yüzen ev, göl üzerinde hareket edebilen ve tekneyle çekilebilen yapısıyla dikkat çekiyor. Modern tasarımıyla öne çıkan ev, kafe ve organizasyon alanı olarak kullanılmak üzere yeniden düzenlendi. 2026 turizm sezonuna hazırlanan proje, bölgeye gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yüzen ev, hem doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunarken hem de Uzundere'nin turizm potansiyeline yeni bir soluk kazandırıyor.

Esra Tosun, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tortum Gölü'nün eşsiz güzelliğini insanların daha yakından deneyimlemesini istedik. Bu ev hem bizim hayalimizdi hem de bölgemiz için yeni bir turizm değeri olacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
