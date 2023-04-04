Uzun yol şoförlerinin iftariyeliği OBB'den

Ramazan'ın simgesi haline gelen uzun yol şoförlerine iftariyelik dağıtımı bu sene de Ordu Büyükşehir Belediyesi(OBB) tarafından uygulanmaya devam ediliyor.

Ramazan'ın simgesi haline gelen uzun yol şoförlerine iftariyelik dağıtımı bu sene de Ordu Büyükşehir Belediyesi(OBB) tarafından uygulanmaya devam ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ile birlikte yaptığı çeşitli çalışmalarla birçok vatandaşa dokunmaya devam ediyor. En çok takdir toplayan çalışmalarından biri olan ve Ordu'da uzun yol şoförlerine ve şehirlerarası seyahat eden vatandaşlara iftariyelik ikramı bu sene de devam ediyor.

Şoförler şehrin giriş ve çıkışlarında konuşlandırılan Mobil Mutfak Tırı ve açılan stantlarda ikram edilen iftariyeliklerle oruçlarını açıyor. Özellikle uzun yol şoförlüğü yapan tır sürücülerinin yararlandığı bu uygulama memnuniyetle karşılanıyor.

3 yıldır uygulanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de ekiplerin çalışmalarını yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Mobil Mutfak Tırı'nın konuşlandırıldığı Doğanköy Mahallesi'ne gitti.

Uzun yol şoförlerine pandemi ile başladıkları iftariyelik dağıtımının bu sene de uygulandığını söyleyen Başkan Güler şöyle konuştu:

"Bu uygulamamıza pandemi ile beraber başladık. Bu sene üçüncü yılımız. Ordu'dan geçen yolculara, otobüslere, tır şoförlerine, buraya göre saatini ayarlayan misafirlerimize iftarlıklar ikram ediyoruz. Bu Ordu'da bir gelenek haline geldi. Dolayısıyla Ordu'nun misafirperverliğini bu kutsal ayda göstermiş oluyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Saatlerini Ordu'ya göre ayarlıyorlar. Bu bizim içinde bir mutluluk oluyor ve arkadaşlarımız memnuniyetle bu hizmeti veriyorlar. Bizde onlarla beraber iftar yapacağız. Orucumuzu beraber açacağız böyle bir mutluluk. Yaptığımız çalışmalarda hijyene dikkat ediyoruz. Sürekli kontrollü şekilde pişiriliyor. Sıcak sıcak üzerleri de kapatılarak ikram yapılıyor. Aynı zamanda da yoldan geçenlere yola devam ediyorlarsa alıyorlar yolda da yiyorlar. Dolayısıyla hem Ordu'nun girişinde hem de çıkışında gelip geçen tüm yolculara bu ikramı yapıyoruz."

"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"

İftar saati Ordu Büyükşehir Belediyesinin yol üzerinde kurduğu iftariyelik stantlarında oruçlarını açan uzun yol şoförleri aldıkları hizmet karşısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şoförler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesinin böyle bir etkinliğini gördük. Durduk, mola verdik. İftarımızı açacağız. Burada böyle güzel bir hizmet var, teşekkür ediyoruz. Yapanlardan emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Ramazan boyunca devam edecek

Ordu Büyükşehir Belediyesinin iftariyelik hizmeti Ramazan ayı boyunca şehrin giriş ve çıkışlarında uygulanmaya devam edecek. - ORDU