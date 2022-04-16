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Uzun Mehmet Camii'ne akın ettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Uzun Mehmet Camii'ne akın ettiler

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii vatandaş akınına uğradı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii vatandaş akınına uğradı.

Zonguldak'ta geçen Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Uzun Mehmet Camii ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce kişinin akın ettiği Uzun Mehmet Camii'ne güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar gönüllerince hem ibadet etti hem de eğlendi. Havanın güzel olması fırsat bile aileler çocuklarını parkta eğlendirerek güzel bir vakit geçirdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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