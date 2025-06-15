Uzman Çavuş, Nefes Borusuna Dondurma Külahı Kaçan Çocuğu Kurtardı

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Uzman Çavuş, Nefes Borusuna Dondurma Külahı Kaçan Çocuğu Kurtardı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, nefes borusuna dondurma külahı kaçan bir çocuğu, Suriye'de görev yapan Uzman Çavuş Murat Kol Heimlich manevrası ile kurtardı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuğun sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Uzman çavuştan hayat kurtaran hamle: Nefes borusuna dondurma külahı kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde nefes borusuna dondurma külahı kaçan ve nefes alamayan 11 yaşındaki çocuğu çevreden geçen uzman çavuş Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtardı.

Olay ilçenin Çınarlık Mahallesi Kandil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketi Ünye'ye izne gelen ve Suriye'de görev yapan Uzman Çavuş Murat Kol, sokak üzerinde bir çocuğun nefes alamadığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan Uzman Çavuş Murat Kol, Heimlich manevrasıyla çocuğa müdahale ederek boğazına kaçan dondurma külahının çıkmasını sağladı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin yardım etmeye çalışması ve Uzman Çavuş Murat Kol'un su almaya giderek çocuğa müdahale ettiği görüldü.

Çocuğun yüzünün morardığını ve nefes alamadığını fark ederek müdahale yaptığını söyleyen Uzman Çavuş Murat Kol, "Dışarıda ufak bir işim vardı. O sırada bütün işlerimi bitirip evime geçtiğim sırada tam olduğumuz yerde bir kardeşimizin yüzünün morardığını fark ettim. Nefes alamadığını anladım. Aracımı park ettikten sonra kardeşimize baktığımızda nefes alamıyordu. Yüzü de bayağı morarmıştı. Boğazında bir şey olduğunu anladım. Bende o sırada heimlich manevrası yapmaya çalıştım. 7-8 defa heimlich manevrası yaptıktan sonra nefes almakta zorlandığını gördüm. Tekrardan yine heimlich manevrası yapmaya çalıştım. Boğazına dondurma külahı kaçmış. Onu çıkarmayı başardıktan sonra kardeşimize durumunu sordum. Çocuk kendisi bana boğazına bir şeyler battığını söyledi. Ardından elimle boğazındaki o parçaları almaya çalıştım. Ardından kardeşimizi yola çıkardım ve çevrede bulunan bakkaldan bir şişe su alarak elini yüzünü yıkadım. Kendisini hastaneye götürmek istedim. Çocuk kendisini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi. İçim rahat etmedi onu aracıma alarak evine götürdüm. Bu yaptığım olaydan dolayı bir insanlık görevimi yaptığımdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Önemli olan kardeşimizin hayatı ve sağlığıdır" dedi.

Çocuğun sağlığın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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