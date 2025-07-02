Bursa'da 'Koruyucu Aile Şenliği' düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, "Biz birlikte büyük bir aileyiz. Her çocuğun hak ettiği aile sıcaklığına kavuşmasına vesile olan ailelere teşekkür ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde uygulanan Gönül Elçileri Projesi ile hız kazanan koruyucu aile sistemi, devlet koruması altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümelerini sağlamak hedefiyle toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir gönül seferberliğine dönüştü. Bursa'da da Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 'Koruyucu Aile Şenliği' gerçekleştirildi. Ayyıldız, şenliğe katılan koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Programda geleneksel oyunlar, sihirbaz gösterisi, şişme oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleri yer alırkan, ayrıca çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, dondurma ve limonata ikram edildi.

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, "Sevginin, iyiliğin ve merhametin en güzel tezahürü olan koruyucu ailelerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Her çocuğun hak ettiği aile sıcaklığına kavuşmasına vesile olan ailelere teşekkür ederiz. Koruyucu Aile Sistemi, devletimizin himayesindeki çocuklara karşılıksız sevgi, samimiyet ve gerçek bir aidiyet duygusuyla sunulan bir gönül işidir. Bu sistemin çocukların sağlıklı gelişimi açısından taşıdığı önem ve toplum sağlığı üzerindeki etkisini çok önemlidir. Biz birlikte büyük bir aileyiz. Kimi çocuklar, hayatın erken dönemlerinde türlü sebeplerle ailesinden ayrı düşer. İşte tam da bu noktada, yüreği sevgiyle dolu insanlar devreye girer. Koruyucu Ailelik, kendi ailesiyle yaşayamayacak durumda olan çocuklarımıza, sıcak bir yuva, güvenli bir kucak sunmanın adıdır. Devletimizin koruması altındaki 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın, kurum ortamı yerine bir ailenin şefkatiyle büyümesi için yürütülen bu gönüllülük esaslı hizmette, siz de bir çocuğun hayatına dokunabilirsiniz" dedi. - BURSA