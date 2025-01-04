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Uzaya Giden İkinci Türk Astronot, Afyonkarahisar'da Öğretmenlerle Buluştu

Uzaya Giden İkinci Türk Astronot, Afyonkarahisar'da Öğretmenlerle Buluştu
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Uzaya çıkan ikinci Türk astronotu Tuva Cihangir Atasever, Afyonkarahisar'da öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitimde teknoloji ve gelecekteki modeller üzerine sohbet eden Atasever, öğrencilerle kariyer planlamaları hakkında da paylaşımlarda bulundu.

Uzaya çıkan ikinci Türk astronot olan Tuva Cihangir Atasever, Afyonkarahisar'da 'Öğretmenler Odası' sohbetlerine katıldı.

Etkinliklere katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Atasever, Kamil Miras Anadolu Lisesi'nin ziyaret ederek, Öğretmenler Odası Buluşmasında öğretmenlerimiz ile bir araya geldi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve kurum yöneticileri de katıldı. Buluşmada teknolojinin eğitimdeki rolü ve gelecekteki eğitim modelleri üzerine öğretmenlerimizle söyleşi yapan Atasever; eğitimde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımlarda bulundu.

Akabinde sınıflarımızı ziyaret eden Sünnetci ve Atasever öğrencilere kariyer planlamaları üzerine sohbet ettiler. Kendi tecrübe ve deneyimlerini paylaşan Atasever öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmaları ve başarıya ulaşmak için neler yapmaları gerektiğine değindi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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