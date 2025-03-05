Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.Ş.G. isimli şahıs Susuz beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR