Uyuşmazlık Mahkemesi 80. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Uyuşmazlık Mahkemesi, kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından heyet, Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Güleç, deftere şunları kaydetti:

"Kuruluşunun 80. yıl dönümde, Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan, Başkanvekili, üye, savcı ve raportörleri ile huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyetin yüksek yargı düzeninin bir unsuru olarak, hak arama özgürlüğünü sağlamak, hakkın tesisini yerine getirmek ve hukukun üstünlüğünü korumak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi istiyoruz. Bu yolda yılmadan ve usanmadan ilerleyeceğimizi, önümüze çıkacak engelleri aşma kararlılığına sahip olduğumuzu bildiriyor, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz." - ANKARA