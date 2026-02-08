Haberler

Traktör Kazası Can Aldı, Köy Issız Kaldı

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, geçirdiği traktör kazası sonucu yaşamını yitirdi. Köyde sadece iki kişi yaşıyordu ve muhtarın ölümüyle eşi de köyden göç etme hazırlığı yapıyor.

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı olan ve yalnızca iki kişinin sürekli ikamet ettiği Ustalar Köyü'nün Muhtarı Turgay Demir traktör kazası sonucu hayatını kaybetti. Köyde tek başına hayatını sürdürme imkanı kalmayan muhtarın eşi de köyden göç etme hazırlığı yapıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, geçen perşembe gecesi köyüne traktörüyle giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Turgay Demir'in cenazesi, Ardanuç Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Ustalar Köyü'nde toprağa verildi.

Kış aylarında sadece muhtar Demir ve eşi köyde ikamet ediyordu. Demir'in ölümünün ardından köyde tek başına yaşama şansı kalmayan muhtarın eşinin de köyden geç etme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

