Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti
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Uzun süredir kanser tedavisi gören İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vuran sanatçının ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber geldi. "Sarılınca Sana", ve "Ellerimde Çiçekler" gibi akıllarda yer edinen şarkılarla Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı 76 yaşındaki hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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