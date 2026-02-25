Haberler

Kırmızı ışıkta yola atlayıp şınav çektiler

Güncelleme:
Üsküdar'da bir grup genç, kırmızı ışıkta beklerken yaya geçidinde şınav çekti. Bu ilginç anlar, bir aracın kamerasına yansıdı ve gençlerin eğlenceli aktivitesi dikkat çekti.

Üsküdar'da bir grup genç, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yaya geçidinde şınav çekti. O anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Libadiye Caddesi Ünalan mevkisinde meydana geldi. Trafik ışıklarında araçların durmasıyla birlikte yola çıkan bir grup genç, yaya geçidi üzerinde şınav çekmeye başladı. Gençlerin kırmızı ışık süresince gerçekleştirdiği bu aktivite, o sırada ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kısa süreli aktivitenin ardından trafik lambasının yeşile dönmesiyle birlikte gençler yoldan çekilerek kaldırıma geçti. Araçların hareket etmesiyle birlikte grup bölgeden uzaklaşırken, trafik normal seyrinde devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
