Uşak Valisi Naci Aktaş, Veda Programında Mülki İdare Amirlerine Teşekkür Etti

Uşak Valisi Naci Aktaş, Veda Programında Mülki İdare Amirlerine Teşekkür Etti
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Uşak'ta düzenlenen veda programında, görev yerleri değişen Vali Yardımcıları ve Sivaslı Kaymakam onuruna düzenlenen etkinlikte, Vali Naci Aktaş, idare amirlerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Yardımcıları ve Sivaslı Kaymakamı onuruna veda programında bir araya geldi.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yerleri değişen Vali Yardımcıları Önder Can, Dr. Olgun Öner ve Burak Bozkurt Gürses ile Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Tunç onuruna, Vali Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş Hanımefendi tarafından veda programı düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Vali Aktaş, görev süresi boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle mülki idare amirlerine teşekkür ederek, "İlimizin gelişimi ve kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde verdikleri katkılar için her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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