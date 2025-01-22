Uşak Valisi Naci Aktaş, Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilikte düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, "Halk Günü" toplantıları kapsamında Valilik Toplantı Salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Aktaş, bu taleplerin ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak karşılanması için gerekli çalışmaların gerçekleştirileceği bilgisini verdi. - UŞAK