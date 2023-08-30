Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Savaş, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Gelecek kuşaklara miras olarak bırakacağımız en büyük değerlerden biri bağımsızlığımızı korumak ve ülkemizi ilelebet payidar kılmaktır.

Bugün, Türkiye'nin gücünü, azmini ve geleceğe olan inancını yüreğimizde bir kez daha hissediyor, şanlı tarihimizden aldığımız güçle, ülkemizin aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." - UŞAK