Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan Kurtuluş Bayramı Kutlama Mesajı
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin önemine vurgu yaptı ve milli mücadele kahramanlarını anma duygularını paylaştı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yayımlamış olduğu mesajda; Aziz vatanımızın dört bir yanında kahramanlık destanlarının yazıldığı Kurtuluş Savaşımızda, 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan zaferin ardından, 1 Eylül 1922 tarihinde değerli hemşehrilerimiz ve şanlı ordumuz düşmanlara geçit vermemiş, düşman ordularını bozguna uğratarak işgale son vermiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunu kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK