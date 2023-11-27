Uşak'ta turuncu balonlar kadınlar için bırakıldı

Uşak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, eski belediye binası önünden 15 Temmuz Şehitleri Meydanına kadar süren yürüyüşle başladı. Yürüyüşe, Vali Ergün, eşi Hülya Ergün, Uşak AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve vatandaşlar katıldı.

"Sadece kadına, insana değil. Hatta diğer canlılara karşı şiddette bir suçtur."

Yürüyüş sonrası kadına şiddeti önleme konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Şiddet bir suçtur. Sadece kadına, insana değil. Hatta diğer canlılara karşı şiddette bir suçtur. Herkesin onurlu bir yaşam hakkı vardır. İnsan haklarının temelinden birisidir bu. Bugün kadına karşı şiddet denilince maalesef bu şiddetlerinin failinin çoğu aile bireyleri arasında yer alıyor. Kadının eşi, çocuğu, eski eşi, nişanlısı vb. Halbuki biz 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir peygamberin ümmetiyiz, bir dinin mensuplarıyız. Bizim ne dinimizde ne örfümüzde ne adetimizde kadın şiddete yer yoktur bunu kesin olarak ifade edelim. Daha 2 gün önce cumhurbaşkanımızın imzasıyla kadına yönelik şiddete karşı alınacak tedbirlerle ilgili bu zamana kadar yapılan bütün uygulamalar. Daha da koordineli hale getirecek bir genelgeye bağlandı. Kadına yönelik şiddetle ilgili bir eylem planı uygulanıyor ülkemizde. Bu eylem planı çerçevesinde değişik koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kadına şiddeti önleme konusunda hayata geçirilen KADES programının verilerine değinen Vali Ergün, Uygulamaya geçtiğinden bu yana yani 2020 yılından itibaren 3 yılda 100 bin civarında bu konuda biz eğitim vermişiz. 13 bin 266 kadınımız bu uygulamayı indirmiş ve 5 bin 200 defa da kullanılmış. Bir diğer kampanyamızda 'Kadına el kalkamaz' kampanyamız. Bu eylem planının önemli ayaklarından biri. Bu kapsamda da sadece 2023 yılında 81 bin erkeğe eğitim vermişiz. İlimizin değişik yelerlerinde afişler, broşürler asmışız. Hem emniyet personelimiz hem jandarma personelimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelimiz, belediye personelimiz hepsi öyle 2-3 kişinin bile bir araya gelmesiyle bu eğitimleri fırsat biliyorlar. Bunu da başarıyla uyguluyorlar. Tabi bu eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanında kadın konuk evleri, adli destek ve mağdur hizmetleri birimi ve yine emniyet ve jandarmamızda yer alan ŞÖNİM (Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi) aktif olarak çalıştığını ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Tek başına devletin kurumlar kurarak ya da yasalar çıkartarak yapacağı bir mücadele değildir. Bu açıdan Türkiye hem mevzuat alt yapısı hem kurumsal yapılaşma anlamında iyi bir boyuta geldi. Bunu başarabilmemizin tek sebebi devlet millet, vatandaş, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri Bunların hepsi el ele vererek iş birliği halinde bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu iş birliğini de çok şükür sağlıyoruz. Bu iş birliği sayesinde de önümüzdeki kısa zaman diliminde inşallah kadına yönelik şiddet artık bir gündem olmaktan çıkacak ve bunu sıfıra doğru getireceğiz." diye konuştu.

Vali Ergün'ün ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın "Buradaki esas amaç farkındalık oluşturmak. Tatbikide sadece yürüyüşle değil ama uzunca süredir bu konuda devletimiz tüm birimlerimizle birlikte bu sorunu kökten çözüm konusunda büyük bir çaba, gayret ve gerekli yasal düzenlemelerin yaparak da mücadele sürdürmekte. Uşak Belediyesi olarak kadınlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi ve toplumumuzun bu konuya daha duyarlı olması konusunda da çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Kadın Koordinasyon Merkezimiz bünyesinde bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde artırarak sürdürmek istiyoruz. Elbette ki şiddeti uygulayan yine insan evlatlarımız ve insan evladını da kadınlarımız annelerimiz yetiştiriyor. Bu konuda da bu konuda en önemli vazifede anne ve babalara düşüyor. Eğer bizler evlatlarımızı küçük yaşlardan itibaren kadına, insana ve her hangi bir canlıya şiddet uygulamanın dinen, örfümüzce ve kanunen uygun olmadığını iyi bir şekilde anlatabilir ve benimsetebilirsek sorunu aslında kanunlar veya farklı şekilde çözmek yerine kolay bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz. O yüzden ailelerimizi bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmaları daha fazla desteklemek ve faaliyetleri gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Farkındalık etkinlikler, turuncu balonların havaya salınmasıyla son buldu. - UŞAK