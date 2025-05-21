Uşak'ta Kur'an Kursları yıl sonu kapanış programları düzenlendi

İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş ve 7-10 yaş grubu Kur'an Kurslarında eğitim gören minikler, yıl sonu kapanış programlarında buluştu.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, ve 4 yaş öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda 4-6 yaş ve 7-10 yaş öğrencileri Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahi ve Mehteran Gösterisi ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Programın çocuklara sevgi, saygı, yardımlaşma ve sabır gibi temel değerlerin aktarıldığını ifade eden Vali Aktaş; "Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hayata geçirilen, toplumumuzda büyük bir ilgi ve teveccüh gören Kur'an Kursları Öğretim Programları, sadece dini bilgi aktarımı değil; aynı zamanda milli ve manevi değerlerin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasını amaçlayan önemli bir çalışmadır. İlimizde de, bu programlar sayesinde çocuklarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma, doğruluk, sabır gibi temel insani ve ahlaki değerlerle tanışmaktadır. Dolayısıyla, onların bu yaşta bu değerlere sahip olmaları, geleceğimiz açısından son derece umut verici bir gelişmedir." dedi.

Minik yüreklerin sahne performansları, hem duygulandırdı hem de tüm öğrenci velilerini gururlandırdı.

Programa, Uşak Valisi Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ergün Yılmaz, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, İl Müftüsü Burhan Çakır, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Öte yandan, programda İl Müftüsü Burhan Çakır'da konuşma yaptı. - UŞAK