Uşak'ta Dolu Yağışı Yolları Beyaza Bürüdü

Uşak'ta dolu yağışı etkili oldu

UŞAK - Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı yolları beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Kısa sürede etkili olan dolu yağışı sebebiyle yollar beyaza bürünürken, bazı zamanlarda dolu ceviz büyüklüğünde yağdı.

Öte yandan, dolu yağışı nedeniyle beyazda bürünen yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.