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Uşak'ta 2024 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı

Uşak'ta 2024 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı
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Uşak'ta 2024 yılında 2 bin 496 kişi evlenirken, boşanma oranı 1.084 çifte yükseldi. Akraba evliliklerinin oranı ise yüzde 1.2 oldu.

Uşak'ta 2024 yılında 2 bin 496 kişi evlenirken, bin 84 çift ise boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Uşak'ta 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 496 olurken, boşanma oranı bir önceki yılda 977 çift iken 2024 yılında 107 çift artarak bin 84 çift oldu.

Öte yandan Uşak'ta 2024 yılında evlenen çiftlerden 29 çift akraba evliliği olurken, akraba evlilik oranı yüzde 1.2 oldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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