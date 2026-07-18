Kahramanmaraş, penil protez cerrahisinde bölgesel referans merkezi oldu

1981 yılında Balıkesir'de doğan Op. Dr. Erkan Efe, 2007 yılından bu yana Kahramanmaraş'ta görev yaptığını, daha önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptığını, daha sonra Megapoint Hastanesi'nde hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Üroloji, androloji ve erkek cinsel sağlığı alanında çalışmalar yürüttüklerini belirten Efe, son yıllarda hastaların sertleşme sorunu ve cinsel fonksiyon bozukluklarını daha rahat dile getirmeye başladığını söyledi.

PENİL PROTEZ TEDAVİSİ KALICI ÇÖZÜM SUNUYOR

Sertleşme sorununun farklı tedavi yöntemleri bulunduğunu ifade eden Efe, ilaç ve diğer tedavilerden fayda görmeyen hastalar için en etkili ve kalıcı çözümün penil protez implantasyonu olduğunu belirtti.

Bölgede penil protez cerrahisini en fazla gerçekleştiren ekiplerden biri olduklarını kaydeden Efe, bugüne kadar çok sayıda hastaya başarılı operasyon uyguladıklarını dile getirdi.

Başarılı çalışmaları dolayısıyla Rigicon Global Reference Center sertifikası almaya hak kazandıklarını belirten Efe, bu belgenin penil protez cerrahisi alanındaki deneyim ve uygulamalarının uluslararası düzeyde referans merkezi olarak kabul edildiğini gösterdiğini ifade etti.

Operasyon öncesi ve sonrasında hastaları yakından takip ettiklerini belirten Efe, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve çevre illerden, ayrıca yurt dışından da çok sayıda hastanın tedavi amacıyla başvurduğunu söyledi.

SERTLEŞME SORUNU FARKLI NEDENLERLE GÖRÜLEBİLİYOR

Sertleşme sorununun diyabet, damar hastalıkları, yoğun sigara ve alkol kullanımı gibi nedenlerle daha sık görüldüğünü ifade eden Efe, özellikle 45-50 yaş sonrasında tedavi ihtiyacının arttığını kaydetti.

Doğuştan damar yapısı bozuk olan ya da genç yaşta geri dönüşü olmayan sertleşme sorunu yaşayan bireylerde de gerekli şartların oluşması halinde, cinsel aktif döneme geçildikten sonra yaşa bakılmaksızın penil protez uygulanabileceğini belirten Efe, bu tedavinin çocukluk çağında uygulanmadığını, uygun hastalarda ise kalıcı çözüm sağlayabildiğini ifade etti.

Sertleşme sorununun tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemi olduğuna dikkati çeken Efe, uygun hastalarda uygulanan penil protez tedavisinde hasta ve eş memnuniyetinin yüzde 90-95 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Hastaların utanmadan ve çekinmeden üroloji uzmanına başvurması gerektiğini vurgulayan Efe, zamanında yapılan başvurularla başarılı sonuçlar elde edilebildiğini söyledi.

İLERİ DÜZEY ÜROLOJİK CERRAHİLER DE UYGULANIYOR

Çocuk ve erişkin ürolojisi kapsamında böbrek ve idrar yolu taş hastalıkları, ürolojik kanser cerrahisi, idrar kaçırma tedavileri ve rekonstrüktif ürolojik operasyonların gerçekleştirildiğini aktaran Efe, bunun yanında androloji, penil protez cerrahisi ve idrar kaçıran hastalara yönelik yapay üriner sfinkter uygulamaları gibi ileri düzey ürolojik protez cerrahilerinin de yapıldığını ifade etti.

PENİS BÜYÜTME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN UYARIDA BULUNDU

Toplumda sıkça gündeme gelen penis büyütme yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efe, ergenlik dönemini tamamlamış bireylerde ilaçla penis uzatmanın bilimsel olarak mümkün olmadığını belirtti.

Cerrahi yöntemlerle uygun hastalarda anatomik yapıya bağlı olarak yaklaşık 1 ila 4 santimetre arasında uzama sağlanabildiğini ifade eden Efe, sosyal medyada yer alan bitkisel ürünler veya yüksek uzama vaat eden reklamların bilimsel dayanağı bulunmadığını, vatandaşların doğru bilgi ve tedavi için üroloji uzmanına başvurması gerektiğini kaydetti.