Haberler

Ürdün: "8 İran füzesi engellendi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğünü, can kaybı veya maddi hasar olmadığını duyurdu.

Ürdün tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü açıkladı.

Ürdün, İran'ın son saldırılarına yönelik açıklama yaptı. İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, herhangi bir can kaybının ya da maddi hasarın kaydedilmediği aktarıldı.

İran, Kuveyt ve Bahreyn'in ardından ABD saldırılarına misilleme olarak Katar'ı da hedef almıştı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber

Şişme bot rıhtıma çarparak patladı! 20 yaşındaki gençten acı haber
Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor

Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor
İtalya'da casusluk şüphesiyle iki Rus ataşeye sınır dışı kararı

İtalya'da "casus" hareketliliği! 2 diplomat sınır dışı edildi
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi