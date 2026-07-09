Ürdün: "8 İran füzesi engellendi"
Ürdün, İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğünü, can kaybı veya maddi hasar olmadığını duyurdu.
Ürdün tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü açıkladı.
Ürdün, İran'ın son saldırılarına yönelik açıklama yaptı. İran tarafından fırlatılan 8 füzenin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, herhangi bir can kaybının ya da maddi hasarın kaydedilmediği aktarıldı.
İran, Kuveyt ve Bahreyn'in ardından ABD saldırılarına misilleme olarak Katar'ı da hedef almıştı. - AMMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı