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Ürdün ordusu 10 İran füzesinin engellendiğini açıkladı

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Ürdün ordusu, İran tarafından fırlatılan 10 füzenin ülke hava sahasında başarıyla engellendiğini, saldırıların can kaybı veya maddi hasara yol açmadığını duyurdu.

Ürdün ordusunun 10 İran füzesini ülke hava sahasında engellediği ve saldırıların herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı bildirildi.

Ürdün ordusu, İran tarafından fırlatılan 10 füzenin ülke hava sahasında başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu. Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'ya bilgi veren askeri kaynaklar düşman unsurları engelleme operasyonunun angajman kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıların herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı açıkladı. Füzelerden düşen enkaz parçalarına güvenlik prosedürleri çerçevesinde yetkili ekiplerce müdahale edildiği aktarılırken, Ürdün ordusunun her türlü tehdide karşı tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Halka güvenlik bilgilerini yalnızca resmi kaynaklardan takip etme ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Bölge ülkeleri yeni İran misillemelerine hedef olmuştu

İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef almıştı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı Ürdün'ü hedef alan saldırıların Al Azraq üssüne yönelik olduğunu duyurmuştu. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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