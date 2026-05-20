Ordu'da veliler ve öğretmenler aynı parkurda yarıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 farklı oyundan oluşan 'Veli-Öğretmen Parkur Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Ünye Anafarta İlkokulu'nda, aileler ile eğitimciler arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Güçlü Bağlar, Okul-Veli İşbirliği" projesi kapsamında, okul bahçesinde geniş katılımlı program gerçekleştirildi. Okulun Müdür Yardımcısı Ayla Yener'in koordinatörlüğünde ve Rehber Öğretmen Ezgi Çelebi'nin proje yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; veliler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek top, kağıt, tabak, bulmaca, sepet, balon ve kelime üretme gibi 11 farklı eğlenceli oyunlarla aynı parkurda yarıştı.

"Eylül ayından bu yana birbirinden anlamlı etkinlikler planladık"

Eylül ayından itibaren yoğun bir emekle çalıştıklarını ifade eden Rehber Öğretmen Ezgi Çelebi, "Bizler Anafarta İlkokulu olarak, 'Güçlü Bağlar, Okul-Veli İşbirliği' projesi kapsamında eylül ayından itibaren ailelerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte birbirinden anlamlı etkinlikler planladık. Bu doğrultuda şimdiye kadar; anne-kız yemek yarışması, baba-oğul futbol turnuvası, anne-öğretmen-öğrenci bilgi yarışması düzenledik. Son etkinliğimiz olarak da öğretmen ve velilerimiz arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirmek adına 10 farklı oyundan oluşan bir 'Veli-Öğretmen Parkur Yarışması' gerçekleştirdik. Velilerimiz ve öğretmenlerimizin oluşturduğu takımlarla hem eğlendik hem de daha sağlıklı bir iletişim ortamı kurma yolunda güçlü bir adım attık. Projemize katılarak bizlere destek olan tüm velilerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Güçlü ve anlamlı bir iletişim köprüsü kuruldu"

Okul, aile ve öğrenci işbirliğindeki güçlü iletişimin önemine dikkat çeken Müdür Yardımcısı Ayla Yener ise, "Bu eğitim-öğretim yılında rehberlik servisimizin öncülüğünde, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte son derece başarılı projelere ve çalışmalara imza attık. Süreç boyunca düzenlediğimiz çeşitli oyun ve etkinliklere velilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm öğrencilerimizin büyük katkısı oldu. Bu anlamda öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında çok güçlü ve anlamlı bir iletişim köprüsü kuruldu. Velilerimizin değerli iş birlikleriyle gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerin amacına ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Okul bahçesinde renkli görüntülere sahne olan etkinlik, yarışmaların ardından çekilen fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı