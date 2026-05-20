Haberler

Ordu'da veliler ve öğretmenler aynı parkurda yarıştı

Ordu'da veliler ve öğretmenler aynı parkurda yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde Anafarta İlkokulu'nda düzenlenen 'Veli-Öğretmen Parkur Yarışması'nda veliler, öğretmenler ve öğrenciler 10 farklı oyunda yarışarak eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, okul-veli işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10 farklı oyundan oluşan 'Veli-Öğretmen Parkur Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Ünye Anafarta İlkokulu'nda, aileler ile eğitimciler arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Güçlü Bağlar, Okul-Veli İşbirliği" projesi kapsamında, okul bahçesinde geniş katılımlı program gerçekleştirildi. Okulun Müdür Yardımcısı Ayla Yener'in koordinatörlüğünde ve Rehber Öğretmen Ezgi Çelebi'nin proje yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; veliler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek top, kağıt, tabak, bulmaca, sepet, balon ve kelime üretme gibi 11 farklı eğlenceli oyunlarla aynı parkurda yarıştı.

"Eylül ayından bu yana birbirinden anlamlı etkinlikler planladık"

Eylül ayından itibaren yoğun bir emekle çalıştıklarını ifade eden Rehber Öğretmen Ezgi Çelebi, "Bizler Anafarta İlkokulu olarak, 'Güçlü Bağlar, Okul-Veli İşbirliği' projesi kapsamında eylül ayından itibaren ailelerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte birbirinden anlamlı etkinlikler planladık. Bu doğrultuda şimdiye kadar; anne-kız yemek yarışması, baba-oğul futbol turnuvası, anne-öğretmen-öğrenci bilgi yarışması düzenledik. Son etkinliğimiz olarak da öğretmen ve velilerimiz arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirmek adına 10 farklı oyundan oluşan bir 'Veli-Öğretmen Parkur Yarışması' gerçekleştirdik. Velilerimiz ve öğretmenlerimizin oluşturduğu takımlarla hem eğlendik hem de daha sağlıklı bir iletişim ortamı kurma yolunda güçlü bir adım attık. Projemize katılarak bizlere destek olan tüm velilerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Güçlü ve anlamlı bir iletişim köprüsü kuruldu"

Okul, aile ve öğrenci işbirliğindeki güçlü iletişimin önemine dikkat çeken Müdür Yardımcısı Ayla Yener ise, "Bu eğitim-öğretim yılında rehberlik servisimizin öncülüğünde, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte son derece başarılı projelere ve çalışmalara imza attık. Süreç boyunca düzenlediğimiz çeşitli oyun ve etkinliklere velilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm öğrencilerimizin büyük katkısı oldu. Bu anlamda öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında çok güçlü ve anlamlı bir iletişim köprüsü kuruldu. Velilerimizin değerli iş birlikleriyle gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerin amacına ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Okul bahçesinde renkli görüntülere sahne olan etkinlik, yarışmaların ardından çekilen fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyardı

Malatya depremini 2 hafta önceden bilen bir uzman var