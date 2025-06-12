Ünye'de Öğrencilerden Bilim ve Teknoloji Sergisi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı boyunca yaptıkları bilimsel ve teknolojik projeleri sergiledi. Serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan yaptı.

Öğrenciler, teknolojik ve bilimsel çalışmalarını sergiledi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri tarafından, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı boyunca yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmalar açılan sergiyle taçlandı.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen sergide birbirinden farklı bilimsel ve teknolojik çalışmalar yer aldı. Robotik kodlama, döner kanat İHA projesi ve resim çalışmalarının yer aldığı serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan yaptı. Serginin olduğu stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Murtaza Alan, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

"Sergimizi geleneksel hale getireceğiz"

Açılan serginin geleneksel hale getirilerek öğrencilerin çalışmalarının olacağını ifade eden Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, "Yapmış olduğumuz projeler, sosyal etkinlikler ve öğretmenlerimizin yaptıkları akademik çalışmalarla ilgili görsellerimizi yıl sonu şenliği şeklinde sergiledik. Bizler bu yıl yapmış olduğumuz projelerin etkinlilerini öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin destekleriyle sergilemek istedik. Biz bunu programımızı geleneksel olarak diğer bilim şenliklerinin dışında her yıl geleneksel olarak yapacağız. Projelerimiz arasında robotik kodlama, döner kanat İHA yarışmasındaki projeler, öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı resim stantlarımız mevcuttur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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